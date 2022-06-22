Tren seferlerine kurban bayramı ayarı! Biletler 23 Haziran'da satışa çıkıyor! İşte 2022 Yüksek Hızlı Tren Ücretleri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılıyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyarak kapasite artışına gidileceğini açıkladı.

6 - 15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede anahat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edildiği kaydedilen açıklamada, kapasitenin toplam 39 bin 800 koltuk artırıldığı belirtildi.

Açıklamada; "İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Güney/Van gölü Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi kapasite artışına gidildi. Ayrıca Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı Bölgesel trenlerinde de koltuk artışı sağlandı" denildi.

Bu arada Yüksek Hızlı Trenlerde (YHT) ise ek seferler düzenlenmesine gidildiğine de vurgu yapılan açıklamada, 7-18 Temmuz tarihleri arasında Ankara-İstanbul-Ankara arasında sefer yapan YHT'lerde toplam 7 bin 8 yolcu kapasitesi artışı yapıldı.

Aynı dönemde, Konya- İstanbul-Konya arasında sefer yapan YHT'lerde de toplam 4 bin 830 yolcu kapasitesi artışı sağlanırken, Böylece, Ankara , İstanbul ve Konya-İstanbul hattında toplamda 11 bin 838 yolcu kapasitesi artışı gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışının yapıldığını duyurulan açıklamada, biletlerin 23 Haziran Perşembe gününden itibaren satışa çıkarılacağı kaydedildi.

2022 Yüksek Hızlı Tren Ücretleri...

Eskişehir-Ankara arası 43.5 lira olan YHT bileti 52.5 lira olurken, 74 lira olan gidiş-dönüş biletinin fiyatı ise 90 lira oldu. 37 lira olan genç tarife ücreti ise 45 lira oldu.

İstanbul-Eskişehir arası 64 lira olan bilet fiyatı 77 lira olurken, gidiş-dönüş ücreti ise 109 liradan 131 liraya artırıldı.

Eskişehir-İstanbul arası genç tarife ücreti ise 54.5 liradan 65.5 liraya artırıldı.

55 lira olan Eskişehir-Konya arası YHT bileti de 66 liraya çıkartılırken 94 lira olan gidiş-dönüş ücreti ise 113 liraya çıkartıldı.

Konya-Eskişehir arası genç tarife ücreti ise 47 liradan 56.5 liraya çıkartıldı. Zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.