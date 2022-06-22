Avrupa'nın en pahalı ülkesi İsviçre oldu!

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin hanehalkı nihai tüketim harcamalarına ilişkin 2021 yılı istatistiklerini açıklayan TÜİK, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün hangi aşamada olduğunu tespit etti.

Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak belirlendiği parite verilerine göre, Türkiye'nin 2021 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 40 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 40 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

TÜKETİM MAL VE HİZMETLERİNDE EN PAHALI ÜLKE İSVİÇRE OLDU

Ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 167 ile İsviçre, en düşük ülke ise 40 ile Türkiye oldu.

Tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endekslerinin ülkelere göre tabloya yansıyan durumu şöyle oldu: