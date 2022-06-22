22 Haz 2022 - 16:22- Belediyeler

Keçiören’in Köylerinde Mıntıka Temizliği...

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Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri ilçeye bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde mıntıka temizliği yaptı. Ekipler, doğada dönüşümü zor olan ve çevre kirliliği oluşturan plastik, kâğıt ve metal türünden birçok atığı uzun soluklu çalışmanın ardından toplayarak bertaraf etti.
Keçiören’in Köylerinde Mıntıka Temizliği... mask
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Doğaseverlere, gezi ve piknik yaptıkları alanlara çöp ve atık bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimizin ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz.

Vatandaşlarımızın da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım. Doğamızı ve ağaçlarımızı lütfen koruyalım.” dedi.

22 Haz 2022 - 16:22 - Belediyeler

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