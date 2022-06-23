23 Haz 2022 - 10:49- Belediyeler G: 23 Haz 2022 - 10:50

Çankaya’da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı...

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Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.
Çankaya’da Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı... mask
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Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan (Mühye Köyü) kurban satış ve kesim alanda hazırlıklara başladı. Belediye,  vatandaşların kurban kesimi aşamasında herhangi bir sorun yaşamaması ve vatandaşların da hayvan satıcılarının da huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alacak. Alanda temizlik ve ilaçlama çalışmaları düzenli olarak yapılacak. Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı alanda ambulans ve sağlık görevlilerini de hazır bulunduracak.  

KURBAN ALANINA KONTROLLÜ GİRİŞ

Alanda satışa sunulacak kurbanlıkların belgesiz, küpesiz, iki yaşını doldurmamış ve gebe hayvanların girişine izin verilmiyor. Çankaya Belediyesi veteriner hekimleri ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı Çankaya İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri alandaki kontrollerini gerçekleştiriyor.   

DÜZENLİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA

Kurbanlıkların alana alınmasından itibaren başlayan ilaçlama da Kurban Bayramı sonrasına kadar her gün devam edecek. Çankaya Belediyesi bu yıl da 6 kişilik yakalama timi kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğünce sağlanan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca görev yapacak, ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak.  

VATANDAŞLARA KOLAYLIK 

Alanda temiz su sağlayacak olan belediye, kurban satış ve kesim alanında her yıl olduğu gibi otopark da hazırladı. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtılacağı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında da bulunacak. Kurban kesimi sonrası vatandaşlara kurban eti için de poşet dağıtılacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca, talep ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi’ni 444 06 01 numaralı telefondan arayabilecek.

23 Haz 2022 - 10:49 - Belediyeler

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