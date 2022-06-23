23 Haz 2022 - 10:56- Gündem G: 23 Haz 2022 - 11:30

Başkentte Melek Mosso, On’lar A Capella Konseri...Çankaya'da Kadın Emeği Festivali 5. Kez Başkentlilerle Buluşuyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amacıyla hayata geçirdiği Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluşuyor. 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek Festival, Melek Mosso konseri ile taçlanacak.
Başkentte Melek Mosso, On’lar A Capella Konseri...Çankaya'da Kadın Emeği Festivali 5. Kez Başkentlilerle Buluşuyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amaçlı “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluşuyor. 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festival, Melek Mosso konseri ile taçlanacak. 250 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı festivalde, 7 konser, kukla ve palyaço gösterileri ile zumba dans etkinlikleri de 3 gün boyunca Çankayalılarla buluşacak.

ÖNCÜ BELEDİYE

Çankayalı kadınların ekonomisine destek için çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Taşdelen, "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkân ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi Haziran ayının son haftasında beşinci kez Kadın Emeği Festivali'ni düzenleyeceğiz. Bu festival ile kadınlarımıza büyük ölçüde gelir desteği sağlıyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" dedi.

FESTİVAL TAKVİMİ

Bu yıl 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festivalin etkinlik takvimi ise şöyle: 24 Haziran 2022, Cuma 16.00 -  I-Pop Konseri 20.30 -  Melike Demirağ Konseri 25 Haziran 2022, Cumartesi 16.00 -  On’lar A Capella Konseri 20.30 -  Melek Mosso Konseri

26 Haziran 2022, Pazar 14.00 - Ankara Modern Orkestrası Konseri 17.00 -  Figen Genç Konseri 20.30 - Çankaya Kadın Orkestrası Konseri Orkestra Şefi: İlkim Yılmaz Solist: Derya Özer

23 Haz 2022 - 10:56 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
PTT'den Özelgün Zarfı! mask
PTT'den Özelgün Zarfı!
Çankaya'da Kadın Emeği Festivali 5. Kez Başkentlilerle Buluşuyor...Melek Mosso, On’lar A Capella Konseri... mask
Çankaya'da Kadın Emeği Festivali 5. Kez Başkentlilerle Buluşuyor...Melek Mosso, On’lar A Capella Konseri...
Haliç Üniversitesi'nden görkemli defile! mask
Haliç Üniversitesi'nden görkemli defile!
Tren seferlerine kurban bayramı ayarı! Biletler 23 Haziran'da satışa çıkıyor! İşte 2022 Yüksek Hızlı Tren Ücretleri... mask
Tren seferlerine kurban bayramı ayarı! Biletler 23 Haziran'da satışa çıkıyor! İşte 2022 Yüksek Hızlı Tren Ücretleri...
Avrupa'nın en pahalı ülkesi İsviçre oldu! mask
Avrupa'nın en pahalı ülkesi İsviçre oldu!
Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı! mask
Doların Durumu Ne olacak, Yükselecek Mi? Doların seyri FED’e bağlı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL