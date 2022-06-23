Başkentte Melek Mosso, On’lar A Capella Konseri...Çankaya'da Kadın Emeği Festivali 5. Kez Başkentlilerle Buluşuyor...

Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amaçlı “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” projesi kapsamında sürdürdüğü Kadın Emeği Festivali bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluşuyor. 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festival, Melek Mosso konseri ile taçlanacak. 250 kadının el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı festivalde, 7 konser, kukla ve palyaço gösterileri ile zumba dans etkinlikleri de 3 gün boyunca Çankayalılarla buluşacak.

ÖNCÜ BELEDİYE

Çankayalı kadınların ekonomisine destek için çok sayıda proje ve etkinliği hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Taşdelen, "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkân ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi Haziran ayının son haftasında beşinci kez Kadın Emeği Festivali'ni düzenleyeceğiz. Bu festival ile kadınlarımıza büyük ölçüde gelir desteği sağlıyoruz. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" dedi.

FESTİVAL TAKVİMİ

Bu yıl 24, 25, 26 Haziran'da Zafer Park'ta düzenlenecek festivalin etkinlik takvimi ise şöyle: 24 Haziran 2022, Cuma 16.00 - I-Pop Konseri 20.30 - Melike Demirağ Konseri 25 Haziran 2022, Cumartesi 16.00 - On’lar A Capella Konseri 20.30 - Melek Mosso Konseri

26 Haziran 2022, Pazar 14.00 - Ankara Modern Orkestrası Konseri 17.00 - Figen Genç Konseri 20.30 - Çankaya Kadın Orkestrası Konseri Orkestra Şefi: İlkim Yılmaz Solist: Derya Özer