23 Haz 2022 - 10:59- Belediyeler G: 23 Haz 2022 - 11:00

Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı Şampiyon...

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Sincan Belediyespor U14 futbol takımı nefes kesen bir mücadele sergileyerek ligin şampiyonu oldu. 5. Grupta oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligi “Namağlup şampiyon” olarak tamamlayan takımın sıradaki hedefi Ankara Şampiyonası.
Sincan Belediyespor U14 Futbol Takımı Şampiyon... mask
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Sincan Belediyespor alt yapı takımlarından art arda gururlandıran haberler geliyor.  Sincan Belediyespor U14 futbol takımı grubunu lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan U14 Takımını tebrik ederek “Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Sincan Belediyespor U14 takımı 15 grubun yer aldığı “Ankara U14 Ligi”nde 5.grupta mücadele etmekteydi. 2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katıldığı turnuvada takım 5. Grupta oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şampiyon olarak tamamladı.

ANKARA ŞAMPİYONASI İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımların Ankara Şampiyonası için mücadele edecekleri play off grupları belli oldu. Sincan Belediyespor U14 futbol takımı dailk maçını bugün Sincangücü ile oynayacak. Türkiye Şampiyonasının yapılmayacağı U14 turnuvası Ankara Play Off maçları bitince sona erecek.

GENÇLERİMİZ GURURUMUZ

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da “Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gençlerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Onların başarısı bizim en büyük mutluluğumuz.” sözleriyle takıma başarılar diledi.

23 Haz 2022 - 10:59 - Belediyeler

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