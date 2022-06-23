23 Haz 2022 - 11:03- Gündem G: 23 Haz 2022 - 11:04

PTT'den Özelgün Zarfı!

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"2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali" konulu Özelgün zarfı 23 Haziran 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT'den Özelgün Zarfı! mask
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PTT AŞ, 23 Haziran 2022 tarihinde "2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali" konulu Özelgün zarfını 10,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sundu.

Aynı tarihte "Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içerisinde "2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali 23.06.2022 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılmaya başlandı.

23 Haz 2022 - 11:03 - Gündem

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