'Garip Bülbül Neşet Ertaş'ın Oyuncu Kadrosu Belli Oldu...

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye sinemasında art arda çektiği gerçek hayat hikayeleriyle milat kabul edilen birbirinden başarılı filmlere imza atan Dijital Sanatlar, bu kez büyük usta Neşet Ertaş’ın hayatını “Garip Bülbül Neşet Ertaş” ismiyle sinemanın büyüsüyle buluşturmaya hazırlanıyor.

“Ayla”, “Müslüm”, “Naim" gibi iz bırakan yapımlara imza atarak Türkiye sinemasında yeni bir dönem başlatan Dijital Sanatlar, yine çok özel bir ismin, saz ve söz ustası Neşet Ertaş’ın yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Prof. Dr. Erol Parlak’ın aynı isimli kitabından uyarlanan Fulya Özcan ve Mert Dikmen’in senaryosunu yazdığı, müzik direktörlüğünü Yıldıray Gürgen’in üstleneceği filmi Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki yönetiyor.

İstanbul, Ankara, Kırşehir ve Almanya’da çekilecek filmin Görüntü Yönetmeni Jean Paul Seresin, Kostüm Tasarım Sorumlusu Baran Uğurlu.

Yılın merakla beklenen filminde Neşet Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken başarılı müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünü üstlenecek.

Yıldızları bir araya getiren kadrıdo ayrıca; Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Serkan Köksal, Selin Genç, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Gözde Kansu, Renan Bilek,

Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Erhan Uslu, İmren Çapanoğlu, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Hasan Ali Mete, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Doğan Tokel, Asaf Doğan, Ayhan Pekbilgin bulunuyor. Onur Efe Şahin ise Neşat Ertaş’ın çocukluğunu oynayacak.

Ön hazırlıkları tamamlanan film, 27 Haziran Pazartesi günü ‘motor’ diyecek.