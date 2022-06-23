23 Haz 2022 - 11:18- Yaşam G: 23 Haz 2022 - 11:19

Sabancı Vakfı'nın kısa film yarışmasına başvurular başladı! İşte Başvuru Tarihi ve Şartları...

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Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2022 yılı başvuruları başladı.
Sabancı Vakfı'nın kısa film yarışmasına başvurular başladı! İşte Başvuru Tarihi ve Şartları... mask
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İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı.

Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile gerçekleştirilecek.

Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadın sayısının önemli bir toplumsal mesele olduğunu ve bu konuyu her fırsatta görünür kılmayı hedeflediklerini ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki yüzde 50 oranındaki genç kadının ne yazık ki ne eğitimde, ne de istihdamda yer aldığına dikkati çekerek, "Bu kategoride maalesef Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri arasında da ikinci sırada yer alıyoruz. Sabancı Vakfı olarak biz de iki yıl süren araştırma, paydaş toplantıları ve ön hazırlık süreci sonunda hem ülkemizde ve dünyada önemli bir soruna işaret eden hem de bizim deneyim ve birikimlerimizle katkı vereceğimize inandığımız NEET genç kadın sorununa odaklanmaya karar verdik. Bu kapsamda da Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini bu yıl içinde hayata geçirdik. Meseleyi görünür kılmak öncelikli hedefimiz. Bu yüzden de bu yılki kısa film yarışmamızın temasını ‘ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar’ olarak belirledik" diye konuştu.

'BAŞROLDE İLK KEZ' DİYECEK ESERLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 18 KASIM

Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması için başvurular 18 Kasım 2022’ye kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

23 Haz 2022 - 11:18 - Yaşam

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