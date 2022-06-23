Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den Endemik Vadi’ye Yenilenebilir Enerji Hamlesi

Kaynak israfının önlenmesi ve doğal atıkların enerjiye dönüştürülmesini hedefleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ekici ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Turgut ile Endemik Vadi’nin, rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji ve biyogazdan elektrik üretimi için küçük ölçekli biyogaz tesisi için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, biyogazdan elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji sistemleri üzerine ilerleyen zamanlarda toplantılara devam edeceklerini dile getirdi.

‘‘Daha yeşil, daha temiz ve çevre dostu Pursaklar için çalışmaya devam ediyoruz’’

Çevre dostu bir Pursaklar için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Ekici ve Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Turgut ile beraber biyogazdan elektrik üretimi, çeşitli yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ve tanıtımı için istişarelerde bulunduk. Daha yeşil, daha temiz ve çevre dostu Pursaklar için çalışmaya devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz çünkü Pursaklar’ı çok seviyoruz’’ dedi.

Biyogazdan Elektrik Üretimi Nedir?

Gübre havuzunda biriken biyokütle bakteri oluşturarak fermantasyon sağlandıktan sonra sulu bir şekilde parçalanmaya uğrar. Elde edilen metan gazı etrafında bulunan diğer gazlardan arındırılarak metan gazına dönüştürülür. Sonrasında bu gazın yakımı yapılarak çıkan enerji sayesinde elektrik üretimi gerçekleştirilebilir.