Mamak Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yaptı...

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’nca Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada engelli lisanslı sporcular kıyasıya mücadele etti.
“Mamak, Ankara’da sporun merkezi haline geldi”
Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta spora değer katmanın peşindeyiz. Spor tesislerimiz, merkezlerimiz, komplekslerimiz sporcularımızın hizmetinde. Mamak Belediyesi olarak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.