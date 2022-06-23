23 Haz 2022 - 11:54- Belediyeler G: 23 Haz 2022 - 11:55

Mamak Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yaptı...

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Spor etkinliklerinin merkezi haline gelen Mamak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptı. Engelli lisanslı sporcular, bu şampiyonada karşı karşıya geldi.
Mamak Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına Ev Sahipliği Yaptı... mask
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Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’nca Para Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada engelli lisanslı sporcular kıyasıya mücadele etti. 

“Mamak, Ankara’da sporun merkezi haline geldi” 

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta spora değer katmanın peşindeyiz. Spor tesislerimiz, merkezlerimiz, komplekslerimiz sporcularımızın hizmetinde. Mamak Belediyesi olarak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

23 Haz 2022 - 11:54 - Belediyeler

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