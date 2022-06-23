Etimesgut Türk Tarih Müzesinde Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu...

2 gün süren sempozyumun 2. gün oturumları Türk Tarih Müzesi ve Parkı konferans salonunda gerçekleştirildi. Sempozyumda 22 oturum yapıldı 84 tebliğ yayımlandı. Sempozyumun kapanış oturumuna Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve MSÜ Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız da katıldı.
ANLAMLI SEMPOZYUM
Başkan Demirel, Türk Tarih Müzesi'nin bir üniversite gibi eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Türk Harp Dili ve Edebiyatı Sempozyumu ile değerli akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle sempozyumun Türk tarihinin anlatıldığı müzemizde yapılması da ayrı bir anlam kazandırmıştır" dedi.
SADAKATİNİZ BU MİLLETE OLSUN
MSÜ akademisyenlerine "Sadakati yalnızca bu millete ait olan asker yetiştirin" diye seslenen Demirel, "Sadakati, bağlılığı başka yere ait olanların neler yaptığını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Düşmanın bile yapmaya cesaret edemediğini 15 Temmuz'da bu millete yaptılar" diye konuştu. Demirel, askeri öğrencilerin mutlaka müzeyi ziyaret etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Prof. Dr. Gültekin Yıldız da katkı ve destekleri için Başkan Demirel'e teşekkür etti.
Değerlendirme oturumuna Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Prof. Dr. Abdullah Şengül, Prof. Dr. Süer Eker, Prof. Dr. Mehmet Fatih Kirişçioğlu, Prof. Dr. Ali Yakıcı katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.