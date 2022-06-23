Seda Tosun 'Nikahta Keramet Var' Diyerek Evlendi! Seda Tosun'u Annelik Heyecanı Sardı! Eşi Taner Aktaş Kimdir? İşte detaylar...

Önceden planlanmış bir evlenme teklifi almadığını ve planlanmış durumlardan hoşlanmadığını dile getiren güzel oyuncu Seda Tosun, Taner Ataş'ın evde film izlerken "evlenelim mi" diye sorusuna tereddütsüz 'evet' yanıtı verdiğini söyledi. "Uzun zamandır böyle heyecanlanmamıştım" diyen Tosun, "Doğaçlama birden olan daha romantik ve çekici geliyor" dedi.
Evliliğin kendisine uğurlu geleceğine de inandığını söyleyen Seda Tosun, “Nikahta keramet var derler büyüklerimiz, Eylül ayında 'Deemin Gözyaşları' isimli filmim vizyona giriyor ve bu yaz da yeni film projem var. Yeni şarkım için stüdyo çalışmalarım devam ediyor. Hemen ardından klip çalışmamı tamamlayacağım. Yoğun bir iş süreci devam ederken daha çoğalacağa da benziyor ama 'aşk beklemez' diyerek işler daha yoğunlaşmadan evlendik” diye konuştu.
Bu arada ilerleyen günlerde işler hafiflediğinde anne olmak istediğini de sözlerine ekleyen Seda Tosun, şimdiden annelik heyecanını da sardığını ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.