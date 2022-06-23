Coca-Cola 2030 taahhütlerini açıkladı

BURSA (İGFA) - Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan Coca-Cola İçecek (CCI), gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu

Bursa’nın Kestel ilçesinde de fabrikası bulunan CCI, 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az yüzde 50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini yüzde 20 artırmak, su geri kazanımı projeleri, tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını yüzde 13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası’na yüzde 100 uyum, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti.

20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatan CEO Burak Başarır,

“Çalışanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için her gün daha fazla değer yaratmaya gayret ediyoruz. Önemli başarılara imza attık ama daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.

Coca-Cola İçecek 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri'ni şöyle sıraladı:

Taahhüt #1: 2030 yılına kadar ambalajlarımızın 0'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en az %50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmak

Taahhüt #2: Türkiye, Pakistan ve Kazakistan’da piyasaya sürdüğümüz ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık yaratmak

Taahhüt #3: 2030’a kadar su verimliliğini %20 artırmak (Baz Yıl: 2020)

Taahhüt #4: Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıyla su güvenliğini sağlamak

Taahhüt #5: Tesislerimizi yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek

Taahhüt #6: 2030’a kadar iş hacmimizi büyütürken değer zincirimiz boyunca mutlak karbon emisyonlarımızı yüzde 13, litre ürün başına emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmak (Baz Yıl: 2015)

Taahhüt #7: CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası’na yüzde 100 uyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak

Taahhüt #8: 2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin yüzde 35'inin, yönetici pozisyonlarının yüzde 40’ının ve icra komitesi üyelerinin yüzde 50’sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak

Taahhüt #9: 2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programlarımız ile toplam 3,5 milyon kişiye ulaşmak.