İmarlı arsalara talep arttı!

İSTANBUL (İGFA) - İnşaat maliyetlerinde yaşanan artışla birlikte bir süredir inşaat ruhsat başvurularında düşüşler yaşanıyor.

Başvuru sayılarına bakıldığında 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında bir düşüş gözlemlenmekte. Bu düşüşe karşın, geçtiğimiz ay açıklanan kredi destek paketleri inşaat sektöründe bir hareketlenme sağladı. Önümüzdeki dönemde konut ihtiyacına yönelik taleplerin karşılanması için yeni teşvik projeleri geliştirildiği takdirde imarlı arsalara olan talebin daha da artması bekleniyor.

İMARLI ARSA ARAYANLARDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Piyasadaki hareketlenmeyi değerlendiren tapu.com Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erşahin, Nisan ayından bu yanan yatırımcıların imarlı arsa arayışındaki ciddi bir artış gözlemlediklerini söyledi. Geçen yıl sonu döviz kurunda yaşanan hareketlenme ve sürmekte olan enflasyon artışı gibi gelişmelerden sonra imarlı arsa arayışı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdiğini ifade eden Erşahin, "İmarlı arsalara olan talepteki yükselişin bir benzerine 2020 yılının 2. çeyreğinde şahit olmuştuk. Devam etmekte olan kur artışı ve enflasyon sebebiyle yatırımcılar bu tipteki arsalara yatırım yaparak bir anlamda birikimlerini koruma altına almayı tercih ediyorlar” dedi.

ARSA FİYATLARI 3 KATTAN FAZLA ARTTI

Bu arada arsanın yıllardır en çok gelir sağlayan gayrimenkul yatırımı olduğunun altını çizen Erşahin, geçen yılın aynı döneminden (Ocak-Mayıs) bugüne dek satışı gerçekleşen arsaların ortalama fiyatlarına bakıldığında fiyatlar 3 kattan fazla artarken, satış adetlerinin de yüzde 20 artış gösterdiğini gördüklerini söyledi. Erşahin, yatırımcılar özellikle büyük tutarlı arsalar yerine küçük ve orta ölçekli imarlı arsalara yöneldiğini ve imarlı arsalara proje geliştirildiğinde bu arsaların yatırımcısına her zaman daha çok kazandırdığını gözlemlediklerini kaydetti.