Kamudaki İşçilere Ek Ödeme Resmi Gazetede Yayımlandı!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2022 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, devlete bağlı müesselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemede tarihler belli oldu. Kamu işçilerine yapılacak ilave ödemenin ilk bölümünün 4 Temmuz'da, ikinci bölümünün ise 16 Aralık'ta hesaplara yatırılacağı duyuruldu.