Çubuk'ta Doğalgaz Seferberliği Sürüyor...

Yenice Mahallesinde vatandaşların doğalgaza kavuşmaları için ilk adım atıldı. Mahallede Başkentgaz ekipleri doğalgaz boruların döşenmesi için kanal kazma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Demirbaş’ın girişimleriyle ilçedeki tüm mahallelerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Aşağı Çavundur, Esenboğa, İkipınar ve Kargın Mahallelerin ardından Yenice Mahallesinde de doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Başkan Demirbaş ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Başkentgaz yetkililer de çalışmalar hakkında başkan Demirbaş'a bilgi verdi.

Hemşerilerimizin konforu için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Başkan Demirbaş, ilçeye hizmet yapacak tüm kurum ve kuruluşlara her türlü kolaylığı sağladıklarını kaydederek, ‘’İnşallah ekiplerin hızlı çalışmalarının ardından mahallemiz doğalgaza kavuşacak. Şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Doğalgaza kavuşmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür eden mahalle sakinlerinden Yavuz Şahin’de “Belediye başkanımız gerçekten çok uğraştı. Bütün engellemelere rağmen sonunda doğalgaza kavuşuyoruz. Mahallemize doğalgaz gelmesini sağlayan başkanımıza ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Mahallemizde inşallah doğalgazın konforunu yaşayacağız” ifadesini kullandı.