24 Haz 2022 - 11:17- Belediyeler G: 24 Haz 2022 - 11:18

Çankaya'da Yatırım Maratonu Devam Ediyor...

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Çankaya Belediyesi, 2014-2019 döneminde açtığı 7 kreşin yanı sıra Metin Oktay, İlkadım ve Karapınar mahallelerinde inşasına başladığı kreşler ile 8 yılda 10 kreşi Çankaya’ya kazandırmış olacak.

Çankaya'da Yatırım Maratonu Devam Ediyor... mask
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Çankaya Belediyesi kreşlerinde 8 yılda 8 bin 790 çocuk okulöncesi eğitim aldı. Yeni kreşler de tamamlandığında 2 bin çocuk Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alabilecek. Türkiye'de kapsamlı kreş hizmetini veren yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi, Metin Oktay, İlkadım ve Karapınar Mahallesi'ne üç yeni kreş inşa ediyor. 12 kreş sayısını 3 yeni kreşle 15’e çıkaracak olan Çankaya Belediyesi, kreşlerinin kapasitesini 2 bine çıkaracak. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Yatırımlarını halkın ihtiyaçlarına göre hayat geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bebeklerden başlayarak yaş almış insanımıza kadar her yaştan Çankayalının yararlanacağı tesisler inşa ediyoruz. 8 yıllık görev dönemimiz boyunca doğru belediyecilik anlayışıyla doğru yatırımları ilçemize kazandırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz diyor ve geleceğimiz olan çocuklarımızın en temel eğitimi alacakları kreşlerimizin sayısını da arttırıyoruz. İlk dönemimizde 7 yeni kreş yaptık, şimdi de 3 yeni kreşi daha ilçemize kazandırıyoruz. Çocuklarımız için de her yaştan Çankayalı için de yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM YUVALARI

Çankaya Belediyesinin kreşleri piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. Çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları uygulanan kreşler, her yıl 300’ün üzerinde çocuğu ilkokul eğitimine uğurluyor. 

24 Haz 2022 - 11:17 - Belediyeler

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