Pursaklar Belediye Spor Kulübü Yıldız Adaylarını Seçiyor...

Pursaklar Belediye Spor Kulübü, 1 yıl boyunca devam eden Futbol Okuluna gelen çocuklar arasından kulüp altyapısına oyuncu seçimi yapıyor. Pursaklar Belediye Spor Kulübü, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek ve altyapısını güçlendirmek için bir yıl boyunca eğitim verdiği çocuklar arasından yeni yıldız adaylarını seçiyor. Futbol branşında altyapı seçmelerine katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, seçmelerde mavi-beyazlı kulübün altyapısında yer alabilmek için mücadele eden geleceğin yıldız adayı çocukları izledi.

‘‘12 ay boyunca devam eden Pursaklar Belediye Spor Kulübü Futbol Okulumuza gelen çocuklar arasından kulüp altyapısına oyuncu seçiyoruz’’

Gelişim gösterebilecek çok sayıda yetenekli yıldız adayının yer aldığı seçmelerde başarılı sporcuları alt yapılarına dâhil ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘12 ay boyunca devam eden Pursaklar Belediye Spor Kulübü Futbol Okulumuza gelen çocuklar arasından kulüp altyapısına oyuncu seçiyoruz. Bende bugün geleceğin futbol yıldızlarının antrenmanını izledim. Tesislerimizde yapılan seçmeler sonunda yetenekli ve başarılı olan sporcuların değerlendirmeye alarak teknik heyetin raporu ile altyapı takımlarımıza katacağız’’ dedi.