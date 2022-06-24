24 Haz 2022 - 11:52- Belediyeler G: 24 Haz 2022 - 11:53

Pursaklar'da Mahalle Buluşmaları Tam Gaz Devam...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Mahalle Buluşmalarına, Saray Osmangazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Pursaklar'da Mahalle Buluşmaları Tam Gaz Devam... mask
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Her an her dakika ilçe sakinleri ile iç içe olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla Saray Osmangazi Mahallesi’nde ‘‘Mahalle Buluşması’’ programı düzenledi.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Halk Meclisinde konuşan Başkan Ertuğrul Çetin, göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği çalışmalar ve projeler, yapacağı hizmetler ile ilgili bilgiler vererek görüş alışverişinde bulundu. 

‘‘Halk Meclisi Mahalle Buluşmasını, Saray Osmangazi Mahallemizde hemşehrilerimizin huzurunda gerçekleştirdik’’

Sürekli sahada, vatandaşların dertleriyle dertlenip, ilçenin gelişimi için birlikte çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Halk Meclisi Mahalle Buluşmasını, Saray Osmangazi Mahallemizde hemşehrilerimizin huzurunda gerçekleştirdik. Belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik. Pursaklar'a hizmet üretmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin mutlu bir ilçede yaşaması için her türlü imkânı seferber ederek, ilçemizi birlikte yöneteceğiz’’ dedi.

24 Haz 2022 - 11:52 - Belediyeler

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