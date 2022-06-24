24 Haz 2022 - 12:01- Belediyeler G: 24 Haz 2022 - 12:02

Keçiören Keçmek Kursiyerlerine Yol Gösteren Eğitim...

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Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) ve Ankara İŞKUR İş Kulübü iş birliğinde kariyer planlama, istihdam becerileri, iş arama kanalları, özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama, etkili mülakat teknikleri, iş görüşmelerinde beden dili ve iletişim konularında eğitim düzenlendi.
Keçiören Keçmek Kursiyerlerine Yol Gösteren Eğitim... mask
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Eğitimde kursiyerlerin kurs sonrası iş hayatına katılmalarını kolaylaştıracak çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

KEÇMEK’te istihdama dönük farklı branşlarda kurs verildiğini, özellikle kadınların kendi iş yerlerini açabilmeleri için hem eğitim hem de rehberlik hizmeti sunulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “6 bin vatandaşımız KEÇMEK’te kurs gördü.

Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde 64 farklı branşta eğitimler verdik. Kadınlarımızın meslek edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sunması için kurs sonrası rehberlik hizmeti de veriyoruz. El emeği göz nuru ürünler ortaya çıktığında bunların satışını e-ticaret platformumuz Keçikoop’tan yapıyoruz.” dedi. ​

24 Haz 2022 - 12:01 - Belediyeler

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