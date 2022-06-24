Keçiören Keçmek Kursiyerlerine Yol Gösteren Eğitim...

Eğitimde kursiyerlerin kurs sonrası iş hayatına katılmalarını kolaylaştıracak çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.
KEÇMEK’te istihdama dönük farklı branşlarda kurs verildiğini, özellikle kadınların kendi iş yerlerini açabilmeleri için hem eğitim hem de rehberlik hizmeti sunulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “6 bin vatandaşımız KEÇMEK’te kurs gördü.
Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde 64 farklı branşta eğitimler verdik. Kadınlarımızın meslek edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sunması için kurs sonrası rehberlik hizmeti de veriyoruz. El emeği göz nuru ürünler ortaya çıktığında bunların satışını e-ticaret platformumuz Keçikoop’tan yapıyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.