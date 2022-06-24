24 Haz 2022 - 12:06- Gündem G: 24 Haz 2022 - 12:07

2022-ALES/2 Başvuruları Başladı!

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21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurular başladı.
2022-ALES/2 Başvuruları Başladı! mask
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ANKARA (İGFA) - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-ALES/2 başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr adresinden yayımlandığını duyurdu.

Adaylar başvurularını 24 Haziran–4 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

24 Haz 2022 - 12:06 - Gündem

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