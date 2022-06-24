24 Haz 2022 - 13:08- Magazin G: 24 Haz 2022 - 13:09

Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım"

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Birbirinden başarılı şarkılara imza atan dijital platformların en çok dinlenen isimleri arasına adını yazdıran Oğuzhan Koç, yeni şarkısı ‘Aşk Beni Yendi’ ile müzikseverlerle buluştu.
Aşk 'Oğuzhan Koç'u Yendi! "Ben Buradayım, Aşka Varım ve Aşk İçin Hazırım" mask
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İSTANBUL (İGFA) - Yayınladığı şarkılar ile milyonluk dinlenme sayılarına sahip olan Oğuzhan Koç’un Temmuz ayında çıkacak albümüne adını verdiği yeni şarkısı ‘Aşk Beni Yendi’ çıktığı an itibariyle tüm dijital platformlarda ilk sıradan giriş yaptı.

Sözü ve müziği kendisi ve Çağrı Telkıvıran’a düzenlemesi Çağrı Telkıvıran‘a ait olan ‘Aşk Beni Yendi‘ şarkının hikayesi için yaptığı değerlendirmede "Şarkı teslim olmaktan bahsediyor" diyen Oğuzhan Koç, "Ben buradayım, aşka varım ve aşk için hazırım, sevmek, sevilmek istiyorum. Yani aslında son birkaç yıldır böyle; hepimiz gerçek aşkı, sevgiyi arıyoruz. Ben de o anlamda hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum ve hayat bana bunları yazdırdı" dedi.

Bu yaz arka arakaya konserler veren ve konserler dışında tüm vaktini stüdyo geçiren Oğuzhan Koç, Temmuz ayında çıkacak albümünün habercisi şarkısı ‘Aşk Beni Yeni’nin klibini Hypers Production’dan Mali Ergin yönetmenliğinde çekti.

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24 Haz 2022 - 13:08 - Magazin

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