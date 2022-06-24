24 Haz 2022 - 13:30- Gündem G: 24 Haz 2022 - 13:31

Türkiye Arjantin'de 'Reform' Paneli Düzenledi...

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İletişim Başkanlığı, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te “BM Güvenlik Konseyi Reformu” başlıklı panel düzenledi.
Türkiye Arjantin'de 'Reform' Paneli Düzenledi... mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" başlıklı panel düzenlendi.

Duhau Sarayı-Park Hyatt Buenos Aires Otel'de düzenlenen panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Oğuz Güner, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Moderatörlüğünü SETA Vakfı Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat’ın üstlendiği panelde, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ece Baban, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) Genel Sekreteri Büyükelçi Ricardo Lagorio, CARI Uluslararası Organizasyonlar Komitesi Direktörü Raul Ricardes ve Buenos Aires Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Julio Burdman tarafından BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) küresel sorunlarla mücadelede yetersizliği ve buna yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Panelde, BMGK'nin dünyada son dönemlerde baş gösteren sıkıntılara çözüm bulma konusunda etkisizliğinin yanı sıra BMGK daimi üyelerinin sıkıntının bir tarafı olduğu takdirde bunun çözümünün son derece güçleştiği, BMGK ile BM'nin sisteminin dünyanın mevcut durumu karşısında reformlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

CARI Genel Sekreteri Büyükelçi Lagorio, BM Şartı Önsözü olan "Biz insanlar" ibaresine değinerek, BM'de yapılması gereken reformların savaş ve silahlı çatışmalardan zarar görmüş kişiler göz önüne alınarak yapılması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ece Baban, BMGK'nin uluslararası güvenliği sağlama ve koruma görevi olduğunu anımsatarak, bugün karşı karşıya kalınan problemlerin 1920'lerdekinden çok daha farklı boyutta olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ile Arjantin arasında mükemmel bir ilişkinin olduğunu ve ikili ilişkilerin artarak iki ülkeye katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

24 Haz 2022 - 13:30 - Gündem

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