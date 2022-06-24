Elektroterapi Nedir? Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılıyor? Yan Etkileri Nelerdir? İşte detaylar...

Elektroterapi, bel boyun ağrılarında, omurilik hasarında, Multiple Sklerozis (MS) ve Parkinson hastalıklarında uygulanabiliyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban, elektroterapinin kullanım alanları, amaçları, sunduğu avantajları, seansta dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili değerlendirmelerini ve tavsiyelerini paylaştı.

Dokularda fizyolojik değişiklikler yaratıyor

Elektroterapiyi elektrik enerjisinin tıbbi bir tedavi olarak kullanılması olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban, “Elektroterapide kullanılan elektrofizyolojik ajanlar, dokularda fizyolojik değişiklikler meydana getirerek etkilerini gösteriyorlar. Elektroterapinin kullanımı, elektroterapinin geliştiricisi Guillaume Duchenne'nin kas kasılmalarının elektroterapötik tetiklenmesi için alternatif akımın doğru akımdan daha üstün olduğunu duyurduğu 1855'ten önce bile başlamıştır.” dedi.

Elektroterapi birçok amaçla kullanılabiliyor

Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban, elektroterapi’nin kas spazmlarının gevşetilmesi, kullanılmama atrofisinin önlenmesi ve geciktirilmesi, lokal kan dolaşımının arttırılması, kas rehabilitasyonu ve yeniden eğitilmesi, elektriksel kas uyarımı, hareket açıklığının korunması ve artırılması, kronik ve inatçı ağrıların yönetimi, travma ve ameliyat sonrası akut ağrının azaltılması, venöz trombozu ve yara iyileşmesi amacıyla kullanıldığını söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Osman Çoban, “Fizyoterapi bölümlerinde elektromanyetik alanlar (kısa dalga ve mikrodalga), ultrason, lazer, elektrik stimülasyonu, terapötik diatermi, transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), enterferansiyel akımlar ve ESWT gibi elektrofiziksel ajanlar tedavi amaçlı kulllanılıyor.” dedi.

Parkinson ve MS tedavisinde de kullanılabiliyor

Elektroterapi seanslarının ortalama 30-45 dakika sürdüğünü belirten Dr. Çoban, “Seans süresi hekimin hastaların şikâyetlerine göre belirlediği uygulamalara göre değişiklik gösteriyor. Bel – boyun ağrıları, eklem ağrıları, felç, Parkinson, Multiple Sklerozis (MS), omurilik hasarı, romatolojik hastalıklar, ortopedik ve pediyatrik rehabilitasyonda elektroterapi uygulanabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Elektroterapinin yan etkisi çok az

Dr. Çoban, elektroterapinin avantajlarını şöyle sıraladı; Ağrıyı azaltır,Kas yaralanmalarında iyileşme sağlar,İnvaziv (Girişimsel) değildir, ilaç kullanılmadan ağrı kontrolü sağlar,Kasların zayıflamasını engeller,Yaralanmış bölgede kan dolaşımını artırır,Yan etkisi oldukça azdır.

Yanlış kullanımda sağlığa zarar verebiliyor

Fizyoterapinin temel unsurlarından biri olan elektroterapinin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde uzun süredir yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban, “Doğru kullanıldığında herhangi bir yan etki meydana getirmeyen, oldukça güvenilir bir yöntem olarak bilinen elektroterapi, yanlış uygulandığında hastaların sağlığı üzerine zararlı etkilere yol açabiliyor. Elektroterapi yanlış kullanıldığında yanık, döküntü, kullanılan pedlere bağlı alerji, ağrıda artış, mide bulantısı ve bayılma gibi sonuçlara yol açabiliyor.” dedi.

Elektroterapi seansında nelere dikkat edilmeli?

Dr. Öğr. Üyesi Osman Çoban, elektroterapi seansları sırasında dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle paylaştı; Seans öncesi hasta aç olmamalı. Yemekten hemen sonra seans uygulamak olumsuz etkilere yol açabiliyor.Tedavi seansları sonrasında hastanın banyo yapmasında bir sakınca görülmüyor,Bazı elektroterapi cihazları manyetik alan oluşturacağı için seanslar sırasında cep telefonu kapalı olmalı,Tedavi esnasında tedavi edilen bölgeye yakın metal eşya bulunmamalı ve Elektroterapi ajanlarının güvenle uygulanabilmesi için hasta rahat kıyafetleri tercih etmeli.