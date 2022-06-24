Yangına Katar ve Azerbaycan'dan Hava Desteği...

Katar’a ait 3 helikopter ve Azerbaycan’a ait uçak, söndürme çalışmaları için Dalaman'a ulaştı. Bakanlık söndürme araçlarının Dalaman Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" ifadeleri yer aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.