24 Haz 2022 - 16:24- Gündem

Yangına Katar ve Azerbaycan'dan Hava Desteği...

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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’te Pazartesi günü başlayan yangını söndürme çalışmalarına Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağının katılacağını duyurdu.
Yangına Katar ve Azerbaycan'dan Hava Desteği... mask
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Katar’a ait 3 helikopter ve Azerbaycan’a ait uçak, söndürme çalışmaları için Dalaman'a ulaştı. Bakanlık söndürme araçlarının Dalaman Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" ifadeleri yer aldı.

24 Haz 2022 - 16:24 - Gündem

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