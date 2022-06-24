Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Minibüsçü Esnafı Dinledi...

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, minibüsçü esnafla bir araya geldi. Üreğil Millet Bahçesi Otağ Çadır’da gerçekleşen kahvaltılı programda, minibüs esnafı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sorunlarını taleplerini iletti. Başkan Murat Köse, minibüsçü esnafının isteklerini dinledi, bazı sorunları anında müdahale ile çözüme kavuşturdu, bazılarının ise takip edilmesi için talimat verdi.
Minibüsçü esnafı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Ankara'lı Minibüsçü esnafı kardeşlerimize her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile siz esnaf kardeşlerimizin yanındayız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.