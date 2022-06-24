24 Haz 2022 - 16:24- Belediyeler

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Minibüsçü Esnafı Dinledi...

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Üreğil Millet Bahçesi Otağ Çadır’da gerçekleşen kahvaltılı programda, minibüs esnafı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sorunlarını taleplerini iletti.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Minibüsçü Esnafı Dinledi... mask
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, minibüsçü esnafla bir araya geldi. Üreğil Millet Bahçesi Otağ Çadır’da gerçekleşen kahvaltılı programda, minibüs esnafı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sorunlarını taleplerini iletti. Başkan Murat Köse, minibüsçü esnafının isteklerini dinledi, bazı sorunları anında müdahale ile çözüme kavuşturdu, bazılarının ise takip edilmesi için talimat verdi. 

Minibüsçü esnafı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Ankara'lı Minibüsçü esnafı kardeşlerimize her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile siz esnaf kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

24 Haz 2022 - 16:24 - Belediyeler

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