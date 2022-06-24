24 Haz 2022 - 16:25- Belediyeler

Keçiören'de Doğayla Baş Başa Piknik Keyfi...

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Keçiören Belediyesi Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri İlçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nda piknik yaptı. Belediyeye ait otobüsle huzurevinden alınarak mesire alanına götürülen yaşlılara çalışanlar da eşlik etti.
Keçiören'de Doğayla Baş Başa Piknik Keyfi... mask
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Güngörmüş büyükler, mangal yakarak doğayla baş başa vakit geçirmenin mutluluğunu gün boyunca yaşarken, çeşitli şarkı ve türküleriyle arkadaşlarını eğlendiren huzurevi sakini Hamit Sert de piknik etkinliğini daha neşeli hale getirdi.

Huzurevindeki yaşlıların keyifli vakit geçirmesi için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ana ve babalarımıza hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Onlara doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik yapma imkânı sunduk. Hepsinin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimizin karşılığında belediyemiz bereketleniyor. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Onları çok seviyoruz.” dedi.​

24 Haz 2022 - 16:25 - Belediyeler

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