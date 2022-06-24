Keçiören’de Kurbanlıklar İçin Devasa Satış Alanı...

Keçiören’deki kurban satış alanından vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban satış çadırlarımızı nizami ve kurallara uygun bir şekilde kurduk. Çadır kurulacak alanları numaralandırarak kura ile çadırlarımızı esnafımıza teslim ettik. Zabıta ve temizlik ekiplerimiz buradaki hijyeni ve düzeni sağlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kurbanlar hem yetiştiricilerimize hem de kurban ibadetinin feyzini yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi. Esnaflar da Keçiören Belediyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.
14 SEMT PAZARINDA KESİM YAPILACAK
Öte yandan Keçiören Belediyesi kurban bayramında vatandaşların kurban kesim işlemlerini kolaylaştırmak için ilçenin farklı noktalarındaki 14 semt pazarını da kesim alanı olarak belirledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.