Caroline Yılmaz Yeni İmajıyla Büyüledi!

Pop ve R&B türündeki albümde 4 hareketli, 2 slow şarkı bulunuyor. Aranjör koltuğunda Suat Aydoğan'ın oturduğu albümün ilk klibi İster Gel İster Gelme'ye çekildi. Klip, Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde, Veli Kuzlu görüntü yönetmenliğinde ve yabancı dansçılar eşliğinde, 60 kişilik bir ekiple çekildi.
Caroline Yılmaz'ın kostümlerini ünlü modacı Seyit Ares tasarladı. Kuruçeşme Pasha'da yapılan lansmana Mehmet Ali Erbil de sunumuyla renk katarken sanat dünyasından ünlü isimler de galada Caroline Yılmaz’ı yalnız bırakmadı.
Lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "Caroline çok eski dostum. Onu ilk kez mayolu gördüm. Onu bu mutlu gününde yalnız bırakmadım. Özellikle İster Gel İster Gelme şarkısına bayıldım. Benim de hayatımda bu sözleri söylediğim zamanlar oldu. Gerçekten tüm şarkıları beğendim" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.