Emziren Annelere Süt Arttırıcı Öneriler ve Tarifler!

Diyetisyen Ayşenur Saral Gül konu hakkında bilgiler verdi. Bebeğimizin dünyaya gelmesiyle beraber hayatımızda ki en önemli şey onun iyi beslenmesi, güzel gelişmesi ve sağlıklı olması oluyor. Bunları sağlayacak en önemli şey ise anne sütü!

İşte gerçekten faydalı olacak süt artırıcı öneriler:

Sık sık emzirin ve emzirmeye uygun değilseniz (bebekten ayrı olmak, meme reddi vb) sütünüzü sağın. Ne kadar çok emzirmek = o kadar çok süt salgılamak! Uyku düzeninizi oluşturun. Bebek uyuduğu vakitlerde sizde uyuyun. Uyuyamıyorsanız bile ayaklarınızı uzatıp dinlenin. SU! Bol bol su için. Su olmadan süt üretemezsiniz.

Dengeli ve düzenli beslenmesi annenin süt üretiminde artış sağlar, eğer anne doğum sonrası hamilelikteki kilolarından kurtulmak için kendini aç bırakarak kilo kaybı istiyor ise bu annedeki süt üretimini de azaltacaktır. Dengeli ve sağlıklı bir şekilde ona uygun oluşturulmuş bir program ile zayıflamak ise sütü arttıracaktır. Bebek sizin tükettiklerinizden besleneceği için gün gün içerisinde kalsiyum ve demir alımınızı artırmaya özen gösterin aksi taktirde sizin vücudunuzdaki demir ve kalsiyum depolarınızın boşalmasına sebep olacaktır. (örn. Peynir, süt,yoğurt tüketiminizi artırın.) Sebze ve meyve tüketiminizi artırın.

Gün içerisinde en az 5 porsiyon olacak şekilde Anne ve bebek arasındaki iletişim anne sütünün artırılmasında etkilidir. Emzirme sırasında oluşan temas ve göz kontağı oksitosin ve prolaktin ormonlarının seviyelerinde artışa ve annede süt üretimini artırmaya yarar sağlar. Annenin psikolojik durumunun nasıl olduğu da süt oluşumunu etkiler. Anne baskı ve stres altındaysa süt üretiminde azalmalar olacaktır ve annenin psikolojik durumu bebeğin de huzursuz olabilmesine yol açabilir.

Gelelim süt verimini artırıcı besinlere :

Süt verimini artırıcı besinlere galaktogoglar diyoruz. Bu besinler prolaktin hormonunun salgılanmasını da artırıyorlar aynı zamanda galaktogoglar bitkisel veya gıda kaynaklı da olabilir.

Su Maden suyu Yulaf Yeşil yapraklı sebzeler Bitki çayları (rezene, papatya çayı gibi) Kuru yemişler Protein kaynakları (et, tavuk, balık, peynir, yumurta, mercimek, fasulye, barbunya gibi)

SÜT ARTTIRICI Tarifler

Hurmalı fıstık topları

Malzemeler

8 adet hurma 2 çay bardağı ceviz (kavrulmamış) 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi 1 yemek kaşığı kakao Üzeri için Hindistan cevizi tozu ya da antep fıstığını rondodan geçirelim

Yapılışı

Cevizleri blenderdan geçirelim Çekirdeklerini çıkardığımız hurmaları ve kakaoyu ekleyelim ve tekrar blenderı çalıştıralım En son fıstık ezmemizi de ekleyelim ve tüm malzemeleri elle karıştırıp küçük toplar haline getirelim Topları daha sonra Hindistan cevizi tozu ya da blenderdan geçirdiğimiz antep fıstıklarına bulayalım Birkaç saat dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.

İrmik topları

Malzemeler

4 yemek kaşığı irmik 1.5 su bardağı laktozsuz süt 1 yemek kaşığı bal Üzeri için rondodan geçirdiğimiz antep fıstığı, kakao, Hindistan cevizini kullanabiliriz

Hazırlanışı

İrmik ve sütü bir tencereye alıp ocakta pişiriyoruz. Koyu bir kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp soğutuyoruz ve içine bal ekliyoruz. En son da üzerini rondodan geçirdiğimiz antep fıstıkları veya kakao ile süslüyoruz Birkaç saat buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Yulaf lapası tarifi

Malzemeler

3-4 yemek kaşığı yulaf 1 su bardağı laktozsuz süt 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi (şekersiz) 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi 5 küçük çilek+ 1/2 orta boy muz

Hazırlanışı

Süt ve yulafı bir tencereye alıp koyu bir kıvam alana kadar pişirelim Üzerini süslemek için 1 yemek kaşığı fıstık ezmesini ekleyelim Ardından doğranmış çileklerimizi ve muzlarımızı da kasemize ekledikten sonra En son olarak da 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği içini de ekleyerek tüketebilirsiniz.