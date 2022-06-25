25 Haz 2022 - 10:36- Gündem G: 25 Haz 2022 - 10:37

Türkiye’de Okulsuz Köy Kalmayacak! Taşımalı Sisteme Son....

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Öğrenci sayısına bakmaksızın artık tüm Türkiye'de köy okullarımız açılabilecek. Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi Samsun'da başlattık” dedi.
Türkiye’de Okulsuz Köy Kalmayacak! Taşımalı Sisteme Son.... mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tarım liselerimizi Tarım Bakanlığı'yla birlikte yönetmeye başladık. Müfredatı güncelliyoruz. Öğrencilerimizin beceri eğitimini, öğretmenlerimizin gelişimsel eğitimini ve tohumla, tarımla ilgili AR-GE merkezlerini birlikte planlıyoruz. Ve burada bir açılım yaptık.

Köy ilkokulu açılabilmesiyle ilgili yönetmeliği değiştirdik. Öğrenci sayısına bakmaksızın artık tüm Türkiye'de köy okullarımız açılabilecek. Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi Samsun'da başlattık. Köy okullarımızı artık eğitim sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Dil öğretimi ile ilgili olarak artık metodolojiyi yani öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah bunun ilk uygulamalarını da yaz okulunda deneyeceğiz" dedi.

25 Haz 2022 - 10:36 - Gündem

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