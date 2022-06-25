Pursaklar Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması...

‘‘Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik’’ Endemik Vadi'de gençlere hitap eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklarda konuşmadığımız, dinlemediğimiz, fikrini almadığımız genç kalmayacak diyerek Endemik Vadi’de Gençlik Buluşması gerçekleştirdik.
Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Pursakları’nı gençlerimizle konuşuyor ve planlıyoruz. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanımaya devam edeceğiz’’ dedi.
Gençlerle keyif dolu dakikalar geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gençlere bitki çayı ve dondurma ikram etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.