25 Haz 2022 - 10:59- Belediyeler G: 25 Haz 2022 - 11:00

Pursaklar Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması...

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Pursaklar'da gençlere yönelik kültürden sanata, spordan eğitime büyük yatırımlar imza atan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerle Endemik Vadi'de bir araya geldi.
Pursaklar Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması... mask
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‘‘Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik’’ Endemik Vadi'de gençlere hitap eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklarda konuşmadığımız, dinlemediğimiz, fikrini almadığımız genç kalmayacak diyerek Endemik Vadi’de Gençlik Buluşması gerçekleştirdik.

Gençlerimizle ve kendini genç hissedenlerle dondurma yedik, çay içtik, sohbet ettik. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Pursakları’nı gençlerimizle konuşuyor ve planlıyoruz. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanımaya devam edeceğiz’’ dedi. 

Gençlerle keyif dolu dakikalar geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, gençlere bitki çayı ve dondurma ikram etti.

25 Haz 2022 - 10:59 - Belediyeler

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