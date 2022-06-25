Çankaya’da 5. Kadın Emeği Festivali Başladı...

Zafer Park'ta düzenlenen ve üç gün sürecek festivalin ilk gününü festivale katılan Başkentliler sanatçı Melike Demirağ'ın konseriyle tamamladı. Çankaya Belediyesinin kadınlara gelir desteği amaçlı Kadın Emeği Festivali, bu yıl 5. kez Başkentlilerle buluştu. Zafer Park'ta düzenlenen ve üç gün sürecek festivalin ilk gününde 250 kadının el emeği göz nuru ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunuldu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un da katıldığı festivalde Melike Demirağ, şarkılarını kadınlarla birlikte söyledi.

Sanatçı Demirağ’ı Ankara’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konsere gelen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Taşdelen, “Sizlerle ve Melike Demirağ gibi her zaman demokrasinin, insan haklarının Atatürk aydınlığının yanında olan bütün sanatçılarımızla gurur duyuyoruz” dedi. Sanatçı Demirağ da, Çankaya’nın demokrasi ve insan haklarının kalesi olduğunu belirterek, Çankaya’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

BÜYÜKELÇİ EŞLERİ ZİYARET ETTİ

Birbirinden renkli stantlarda kadınlar el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlarken, Başkentliler, tasarım takılardan el örgüsü çantalara, örgü bebeklerden, cam işçiliğine kadar yüzlerce ürünün yer aldığı festivale yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gün konukları arasında 9 ülkenin Büyükelçi eşleri de vardı. Festivali gezerek kadınlarla sohbet edip, alışveriş yapan Büyükelçi eşleri, el örgüsü kıyafetlere özel ilgi gösterdi.

KONSERLER VE ETKİNLİKLER

Festivalin ilk gününde sahneye önce İ-Pop Grubu çıktı. Birbirinden güzel şarkıları ziyaretçiler için seslendiren grup izleyenlerden büyük alkış aldı. Konserin ardından 'Zumba' gösterisiyle devam eden festivalde en güzel etkinlik ise "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" temalı resim etkinliği oldu. Festivale katılan tüm kadınlar üzerinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazan tabloyu boyadı.

Zafer Park'ta düzenlenen festivalin ikinci ve üçüncü gün konser takvimi ise şöyle: 25 Haziran 2022, Cumartesi 16.00 - On’lar A Capella Konseri 20.30 - Melek Mosso Konseri 26 Haziran 2022, Pazar 14.00 - Ankara Modern Orkestrası Konseri 17.00 - Figen Genç Konseri 20.30 - Çankaya Kadın Orkestrası Konseri Orkestra Şefi: İlkim Yılmaz Solist: Derya Özer