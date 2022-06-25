Keçiörenli Kadınlar Keçmek’te Üretip Kazanç Sağlıyor...

Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Altınok, KEÇMEK'te öğrendikleri sayesinde üretim yapan ve ev ekonomilerine katkı sağlayan birçok kadının bulunduğunu söyledi. Buradaki denetimlerinin ardından değerlendirme yapan Başkan Altınok, “El emeği göz nuru ürünlerin üretildiği ve öğretildiği kurs merkezlerimizi gezmeye devam ediyoruz.
Bademlik Zümrüt Yaşam Alanı’mızda, Bağlum’da ve Atapark’ta KEÇMEK eğitmenlerimizle ve kursiyerlerimizle bir araya gelerek kurs merkezlerimizin çalışmalarını inceledik. Birbirinden farklı branşlarda uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımız sayesinde vatandaşlarımız mesleki ve hobi amaçlı olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.” dedi. KEÇMEK kursiyerleri de desteklerinden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.