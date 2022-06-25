Erdoğan Stoltenberg'le Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği duyurdu. Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Andersson'la da görüştü. Görüşmede Erdoğan, İsveç Başbakanına silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılması yönündeki taleplerini iletti. Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.