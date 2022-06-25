25 Haz 2022 - 17:33- Gündem

Erdoğan Stoltenberg'le Görüştü

ABONE OL Google News Sayfamız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüştüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" dedi.
Erdoğan Stoltenberg'le Görüştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği duyurdu. Jens Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'in ardından İsveç Başbakanı Andersson'la da görüştü. Görüşmede Erdoğan, İsveç Başbakanına silah ambargosu ve savunma sanayine yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılması yönündeki taleplerini iletti. Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

25 Haz 2022 - 17:33 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
“26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” Riskli Yaş Grubu Belli Oldu... mask
“26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” Riskli Yaş Grubu Belli Oldu...
Türkiye Arjantin'de 'Reform' Paneli Düzenledi... mask
Türkiye Arjantin'de 'Reform' Paneli Düzenledi...
Bakan Bozdağ: Benim de vicdanım sızladı! mask
Bakan Bozdağ: Benim de vicdanım sızladı!
Coca-Cola 2030 taahhütlerini açıkladı mask
Coca-Cola 2030 taahhütlerini açıkladı
İmarlı arsalara talep arttı! mask
İmarlı arsalara talep arttı!
PTT'den Özelgün Zarfı! mask
PTT'den Özelgün Zarfı!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL