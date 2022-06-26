26 Haz 2022 - 22:34- Dizi Fragmanları

Tozluyaka Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Tozluyaka Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

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FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya imzalı “Tozluyaka” dizisinin merakla beklenen afişi yayınlandı.
Tozluyaka Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Tozluyaka Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? mask
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FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, NTC Medya imzalı “Tozluyaka” dizisinin merakla beklenen afişi yayınlandı.

İki farklı dünyaya ait gençlerin yer aldığı afiş sosyal medyada dikkat çekti, şimdiden genç oyuncuların hayat vereceği karakterlerin hikayeleri merak konusu oldu.

Tozluyaka”da; öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Tozluyaka”, 27 Haziran Pazartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.

26 Haz 2022 - 22:34 - Dizi Fragmanları

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