Rekabet Kurumu'ndan 'dondurma dolabı' kararı!

ANKARA (İGFA) - Rekabet Kurumu, 24 Haziran’da endüstriyel dondurma pazarında faaliyet gösteren ünlü bir firma ile ilgili karar verdi.

Bakkal ve marketlerde genelde tek bir markaya ait dondurma dolabı ve bu dolapta yalnızca ilgili markanın ürünleri yer alıyor. Küçük esnafın ikinci bir dolabı koyacak yeri ya da ikinci dolabın masraflarını karşılayacak gücü olmayabiliyor. İşte Rekabet Kurumu verdiği son kararla bu durumu tersine çevirdi.

Ünlü dondurma firmasının rekabetin korunması hakkındaki kanunun maddelerini ihlal ettiği ve bu doğrultuda idari para cezası verildiği belirtildi.

Kararda ayrıca, ünlü dondurma firmasına ait dolapların kullanılmasını düzenleyen sözleşmelerin de rekabeti engellediğine dikkat çekildi ve yeni tedbirler getirildi.

Rekabet Kurumu tarafından karar verilen tedbirlere göre; 100 metrekare ve altında kapalı net satış alanına sahip satış noktalarında, söz konusu dondurma firmasına ait dolap dışında tüketicinin doğrudan erişebileceği bir başka dondurma dolabı olmaması durumunda geçerli olacak. Ve dondurma dolaplarının kullanılmasını düzenleyen sözleşmeleri, satış noktasındaki dolap hacminin yüzde 30’unun rakip ürünlerin kullanımına izin verecek şekilde düzenlenecek.

Rekabet Kurumu, verilen kararların, ünlü dondurma firmasının rakipleri, satış noktaları ve tüketiciler bakımından sonuçlarını anlatan bir de kısa film yayınladı.