Kahramankazan'da Yaz Konserleri Coşkusu...

Keyifli bir akşam geçiren Kahramankazan halkını Belediye Başkanı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı. Gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkan Kahramankazan Belediyesi, ilçe halkı için yaz konserleri düzenledi. Konser kapsamında ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan ve Ali Seven sahne aldı. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar coşkuyu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı. Seymen ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Konserlere verilen ara sırasında gerçekleştirilen çekilişlerle vatandaşlara bisiklet, kulaklık, dijital kol saati ve kahve makinesi gibi hediyeler verildi.

“Büyük bir aileyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, “Düzenlediğimiz yaz konserleriyle yaza merhaba diyoruz. Kahramankazanımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Hepinizi çok seviyoruz ve her zaman bir aradayız” dedi.