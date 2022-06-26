26 Haz 2022 - 22:34- Belediyeler

Kahramankazan'da Yaz Konserleri Coşkusu...

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramankazanlılar yaz konserleriyle coştuKahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen yaz konserlerinde ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan ve Ali Seven ilçe halkıyla buluştu.
Kahramankazan'da Yaz Konserleri Coşkusu... mask
+19
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Keyifli bir akşam geçiren Kahramankazan halkını Belediye Başkanı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı. Gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkan Kahramankazan Belediyesi, ilçe halkı için yaz konserleri düzenledi. Konser kapsamında ünlü şarkıcılar Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan ve Ali Seven sahne aldı. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği konserlerde seslendirilen türkü ve şarkılar coşkuyu artırırken, ilçe halkı sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin, çalınan Ankara havalarıyla oynayan vatandaşlara eşlik etmesi renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar tarafından açılan cep telefonlarının flaşları ise konsere ayrı bir hava kattı. Seymen ekibinin gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Konserlere verilen ara sırasında gerçekleştirilen çekilişlerle vatandaşlara bisiklet, kulaklık, dijital kol saati ve kahve makinesi gibi hediyeler verildi.

“Büyük bir aileyiz”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek, “Düzenlediğimiz yaz konserleriyle yaza merhaba diyoruz. Kahramankazanımızda 58 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Hepinizi çok seviyoruz ve her zaman bir aradayız” dedi.

 

26 Haz 2022 - 22:34 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya’da Melek Mosso Rüzgarı Esti... mask
Çankaya’da Melek Mosso Rüzgarı Esti...
Kahramankazan'da Yaz Konserleri Coşkusu... mask
Kahramankazan'da Yaz Konserleri Coşkusu...
Keçiören’deki Uçurtma Şenliğine Yoğun İlgi... mask
Keçiören’deki Uçurtma Şenliğine Yoğun İlgi...
Çankaya’da 5. Kadın Emeği Festivali Başladı... mask
Çankaya’da 5. Kadın Emeği Festivali Başladı...
Keçiörenli Kadınlar Keçmek’te Üretip Kazanç Sağlıyor... mask
Keçiörenli Kadınlar Keçmek’te Üretip Kazanç Sağlıyor...
Pursaklar Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması... mask
Pursaklar Endemik Vadi'de Gençlik Buluşması...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL