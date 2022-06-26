26 Haz 2022 - 22:35- Gündem

5G abonelikler yıl sonunda 1 milyarı aşacak

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5G mobil abonelik sayısı 2022'nin sonunda dünya çapında 1 milyara ulaşacak.
5G abonelikler yıl sonunda 1 milyarı aşacak mask
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İSTANBUL (İGFA) - 5G sayesinde kullanım alanı genişleyen IoT, ilgili güvenlik önlemlerini beraberinde getiriyor. 5G, endüstriyel işletmelerde mobil iş gücünü de güçlendiriyor

Yeni Ericsson raporuna göre, 5G mobil abonelik sayısı 2022'nin sonunda dünya çapında 1 milyara ulaşması öngörüldü.

Bağımsız 5G ağ servis sağlayıcılarının sayısının bu yıl ikiye katlanması bekleniyor. 5G genişlemesi, yalnızca abonelere değil, telekomünikasyon şirketlerine de özel siber koruma önlemlerine duyulan ihtiyaçla birlikte daha fazla fırsat getiriyor.

Ele alınması gereken bir başka güvenlik yönünün de uzaktan bilgisayara bağlanma hizmetleri olduğu dile getirilen rapor, tüm CPU ve RAM'e ihtiyaç duyan görevlerin buluta bağlanarak karşılanması ile uzaktan bağlanılan API'lerin güvenliğinin ve DDoS korumasının ek katma değerli hizmetler haline gelebileceği anlamına geldiği kaydedildi.

26 Haz 2022 - 22:35 - Gündem

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