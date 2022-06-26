26 Haz 2022 - 22:35- Gündem

Milli denizaltı yolculuğunda tarihi adım!

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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanacağını duyurdu.
Milli denizaltı yolculuğunda tarihi adım! mask
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ANKARA (İGFA)- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli denizaltı projesi ile ilgili sona gelindiğini duyurdu.

Demir, STM500 denizaltısının ileri ve modern savaş sistemleriyle yapılacağını vurguladı:

Demir, "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleriyle donatılacak" ifadelerini kullandı.

26 Haz 2022 - 22:35 - Gündem

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