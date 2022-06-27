Mavi ve yeşil gözlülür dikkat!

ANKARA (İGFA)- Yaz mevsiminin gelmesi ile göz sağlığını etkileyebilecek risklerini anlatan Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Emrah Altıparmak, göze direk temas eden güneş ışınlarından korunmak gerektiğini belirtti.

”Özellikle yaz aylarında göze direk temas eden güneş ışınları gözün önündeki saydam tabakada Ultraviyole (UV) yanıklarına ve retina tabakasında görme merkezi hasarına sebep olabileceğini belirten Altıparmak, UV ışınları gözün merceğinde bulanıklık yaratmakta ve katarakt gelişimine neden olacağını kaydetti.

Gözün zararlı ışınlardan korunmak için birçok doğal koruma sistemine sahip olduğunu söyleyen Altıparmak, "Gözlerin koruyucu kemik yapı içine yerleşmiş olması, kaş, burun, yanaklar, göz kapakları ve iris tabakası gözün fazla ışıktan korunmasını sağlar. Ancak göze giren bu ışınların miktarı arttığı zamanlarda ve ortamlarda bu tabakaların koruyucu etkisi azalıyor ve hem göz hem de sinir tabakası hasar görebiliyor" dedi.

KALİTELİ BİR GÖZLÜK ŞART

“Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için yaz aylarında ve açık havalarda güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor” açıklamasında bulunan Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Doktor Emrah Altıparmak “Güneşin dik geldiği 10.00 – 16.00 saatleri arasında güneşle direk temastan kaçınının. Özellikle mavi ve yeşil renk gözlüler, makula dejenerasyonuna genetik risk taşıyanlar, gözlerinden herhangi bir cerrahi operasyon geçirenler ve lazer tedavisi görmüş kişiler yüksek risk grubunu oluşturmaktadır“ ifadelerini kullandı.

Çocukların göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlere göre az olması ve ileri yaşlarda ortaya çıkan makula bozulmalarının kişilerin geçmişte maruz kaldıkları güneş ışığı miktarıyla ilgisi nedeniyle çocukları da yüksek risk grubuna girdiğini söyleyen Prof. Dr. Emrah Altıparmak, alınacak güneş gözlüğünün UV-A ve UV-B ışınlarını yüzde 99-100 oranında engellemesi gerektiğini, çerçevenin yeterli genişlikte olmasına, göze mümkün olduğunca yakın durmasına dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.