27 Haz 2022 - 12:00- Belediyeler G: 27 Haz 2022 - 12:01

Kahramankazan’ın Genç Haltercilerinden Madalyalara Ambargo...

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Kahramankazan Belediyespor’un genç haltercileri, Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’na damga vurdu. Yaptıkları kaldırışlarla gelecek için olumlu sinyaller veren genç halterciler, şampiyonada 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Kahramankazan’ın Genç Haltercilerinden Madalyalara Ambargo... mask
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Kahramankazan Belediyesyor Halter Takımı, Bartın’da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Kahramankazanlı genç halterciler şampiyonayı 3 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı. Farklı kilolarda podyuma çıkan Onur Özkan Akkuş, Berat Ergün ve Ömer Faruk Güngör Türkiye şampiyonu olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Akif Erdoğan ise Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya kazandı. Gelecek için olumlu sinyaller veren Kahramankazan Belediyesyor’un genç haltercileri böylece Türkiye şampiyonasına damga vurdu. Kahramankazan’ı gururlandırdılar Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, genç haltercilerin şampiyonada kazandıkları üç altın ve bir gümüş madalya ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, böylesine bir gururu ilçelerine yaşattıkları için tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

Kahramankazan Belediyesi olarak spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, “Sporcularımız bu başarılarıyla Kahramankazan’ı ve Ankara’yı gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz” diye konuştu.

 

27 Haz 2022 - 12:00 - Belediyeler

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