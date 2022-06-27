Pursaklar'a Yeni Bir Millet Kıraathanesi Daha...

Pursaklar Millet Kıraathanesi ve Saray Fatih Mahallesi Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırarak gençler arasındaki kitap okuma oranını artırmayı amaçlayan Pursaklar Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Millet Kıraathanesi’nin yapım çalışmalarına devam ederken Kıraathanelere bir yenisini daha ekleyerek Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi çocuk oyun parkı ve Spor alanlarının yapım çalışmalarına başladı.
Kitap okumak, ders çalışmak ve sınavlara hazırlanan gençler için yeni bir seçenek olacak olan Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanesi, çocuklar için Oyun Parkı, Spor alanları inşaatındaki devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, ekiplerden bilgi aldı.
‘‘Millet kıraathanemizi bir an önce tamamlayarak ilçe sakinlerimizin kullanımına sunacağız’’
Mahallelerimizde yeni yaşam alanları oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ayyıldız Mahallesi’nde yapımına başladığımız kütüphane, çocuk oyun ve spor alanları inşaatımız devam ediyor. Yapımı tamamlanınca Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanemizde hemşehrilerimiz, bir yandan çaylarını yudumlarken bir yandan da ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşayacaklar.
Çocuklarımız gönüllerin oyun parkında vakit geçirirken spor yapmak isteyen vatandaşlarımızdan yeni yaşam alanının keyfini çıkaracak. Yapımına başladığımız millet kıraathanemizi hava şartları müsaade ettikçe en kısa sürede tamamlayarak ilçe sakinlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.