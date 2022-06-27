Vücut Direncini Arttırmak İçin PH Değeri Yüksek Alkali Sular Tüketin! PH Değeri Neden Önemli?

Beslenmenin en temel taşı ve vücudun en önemli kimyasal bileşeni olarak kabul edilen su, sağlığa ve vücuda son derece önemli faydalar sağlıyor. Sadece içtiğimiz suyun miktarı değil, sahip olduğu özellikler de sağlığımız için büyük önem arz ediyor. Satın aldığımız sularda belirtilen pH değerleri, suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarını simgeler ve yüksek pH’a sahip sular, içerisinde daha fazla oksijen barındırdığı için tazeliklerini daha uzun süre korurlar.

PH değeri 7’nin üzerinde olan ve alkali olarak da bilinen sular, vücuda zararlı asitlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Prof. Dr. Neriman İnanç, insan kanının pH değerinin 7,4 olduğunu belirterek, vücuttaki pH değerini dengelemek ve vücut direncini artırmak için günde 2,5- 3 litre alkali su tüketilmesini öneriyor.

Vücudumuzdaki hücrelerin büyük bir kısmını oluşturan suya ihtiyacımız, yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösteriyor. Yaklaşık olarak insan kas dokusunun yüzde 70-75’i, beyninin yüzde 80’i, kalbinin yüzde 78’i, böbreklerinin yüzde 83’ü, kanının yüzde 85’i, yağ dokusunun yüzde 10- 15’i ve derinin yüzde 70’i sudan oluşuyor. Uzmanların önerilerine göre düzenli olarak içecek ve sıvı içeren besinlerin tüketilmesi, vücutta yaşanan su kayıplarının önüne geçiyor.

Prof. Dr. Neriman İnanç, sadece yetersiz su tüketiminin değil, kalitesiz su tüketiminin de birçok hastalığa sebep olabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “İyi ve kaliteli su, yaşamı sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmek için çok önemli bir unsurdur. İçme suyunun temiz olması kadar, sertliği de insan sağlığı üzerinde önemli rol oynamaktadır. Günlük yaşantımızda kullandığımız suyu üç başlıkta değerlendirebiliriz: Doğal kaynak suları, şehir şebeke suları ve doğal mineralli sular. Doğal kaynak suları ve doğal mineralli sularda kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, demir gibi elementler bulunur. Suyun sertliği, kalitesini belirler ve sert sular sağlıklı sulardır.”

Suyun pH değeri neden önemlidir?

Sağlıklı suyun en önemli özelliklerinin arasında mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve radyoaktif kirlenmeden arınmış yani saf olması ve pH değeri, mineral içeriği ve elektron yönünden de zengin olması yer alır. Suyun pH’ını belirleyen etkenler, suyun içerisindeki hidrojen ve hidroksil iyonlarının miktarıdır. Eğer suyun içerisinde hidrojen fazla ise su asidik, hidroksil miktarı fazla ise alkalidir. Sağlıklı suyun pH değeri mutlaka 7,4’ün üzerinde olmalıdır.

Dışarıda satılan suların çoğunluğu düşük pH’a, yani asidik pH’a sahiptir. İnsanların düşük pH’a sahip su tüketmekten çekinmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, ayrıca alkali suyu yüksek antioksidan özelliğe sahip su olarak nitelendiriyor. Suyun vücut için değerliliğini belirleyen bir diğer etmenin de suyun pH derecesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neriman İnanç, magnezyum ve kalsiyum açısından güçlü olan alkali su tüketmenin bu minerallerin yetersizliğine bağlı sağlık risklerinin azaltılmasına yardımcı olacağını belirtiyor.

Su tercihlerinize dikkat edin

Uzmanların önerilerine göre özellikle baskılanmış olgulara ve geriatrik yaş grubuna tavsiye edilen su tüketimi konusunda halk arasında “hazır su” olarak tabir edilen sularda, piyasada bulunan markalar arasından tercih yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, susadığımızda ilk karşımıza çıkan suyun alınmaması gerektiğini ve suyun markasına, ambalajına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor: “İçtiğiniz kaynağı belli olmayan sular ile vücudunuza ağır metal veya toksin yükleyerek sağlığınızı bozabileceğinizi unutmayın”.