Başkan Altınok: Keçiören’de Çocuk Olmak Güzel...

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte 4-8 yaş grubu minikler için ücretsiz olan eğlence merkezini özellikle çocuklu aileler büyük memnuniyetle ziyaret ediyor.
OYUNCAKLAR DOLUP TAŞIYOR
Çocukların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu rengârenk oyuncakların dolup taştığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Biz çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik. Şimdi buralara gitmek yerine çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık.
Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar şanslı, Keçiören’de çocuk olmak güzel.” Bu arada ücretsiz hizmet veren lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.