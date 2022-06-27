Buram Buram Lavanta Kokan Mamak’ı Gezdiler...

“Mamak daha güzel olacak” diyerek yola çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana Mamak’ın ismini kültür şehirleri arasına sokmayı başardı. “Genç Dostu Şehirler” ödülü, “Avrasya Hizmet” ödülü, “Kültür Sanat” ödülü, “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” ödülleri ile takdirleri kazanan Mamak Belediyesi’ne gazeteciler ve akademisyenler çıkarma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Kanal 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz ve Öğretim Görevlileri Dr. Metin Çelik ve Dr. Oğuzhan Yanarışık, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci eşliğinde önce Musiki Muallim Mektebi’nde Aile Merkezleri yıl sonu sergisini gezdi.

Mamak Belediyesi’nin hizmete açtığı aile merkezleri, hem kişisel gelişim hem de yeni iş alanları kazanma anlamında hanımlara destek oluyor. El emeği göz nuru eserleri yakından inceleyen misafirler, Mamak Belediyesi’nin kadına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladı.

“Mor Şölene” hayran kaldılar

Mamak Belediyesi hizmet ve yatırımlarıyla doğru adımlar atarak, Ankaralılara yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Ankara’nın doğu girişinde Gökçeyurt’ta bulunan Lavanta Bahçesi. Gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan heyet dillere destan olan Lavanta Bahçesi’ni gezerek Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci’den bilgi aldı.

23 dönümlük araziye dikilen lavantalar hem rengiyle görsel şölen sunuyor hem de kokusuyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Kurulan salıncaklar tam bir masal diyarı… Düğün, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler, Mamak’ta Lavanta Bahçesinin yolunu tutuyor. Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) tarafından hayata geçirilen bahçede aynı zamanda kolonya, sabun, yağ ve hediyelik eşyalar üretiliyor. Misafirler, buram buram kokan lavantalar arasında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.