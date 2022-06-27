27 Haz 2022 - 22:06- Belediyeler

Sincan’da Yaz Tatili tiyatro İle Dolu Dolu Geçiyor...

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Sincan Belediyesi okulların kapanmasının ardından keyifli ve eğitici aktiviteleri çocuklar için düzenliyor. Her Hafta sonu Lale Tiyatro Salonunda birbirinden zengin içeriğe sahip oyunlar sahneleniyor.
Sincan’da Yaz Tatili tiyatro İle Dolu Dolu Geçiyor... mask
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Gündüz çocuk oyunları sergilenen salonda akşam saatlerinde büyükler için perde açılıyor. Sincan Belediyesitiyatro oyunları ile hafta sonları çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Her hafta sonu Lale Tiyatro Salonunda birbirinden zengin içeriğine sahip oyunlar sahneleniyor. Bu hafta "Keloğlan Korsana Karşı" oyunu minik tiyatro severler için perde araladı. Oyunda kitap korsanlarına karşı Keloğlanın verdiği mücadele eğlenceli bir dille anlatılıyor. 2 Seans oynanan oyunda 600 çocuk seyirci keyifli vakit geçirdi.

“DAMAT ALAYI” OYUNU BÜYÜKLER İÇİN SAHNE ALDI

Akşam saatlerinde çocuklardan boşalan seyirci koltuklarını büyükler dolduruyor. Sincanlı vatandaşlar bu hafta sonu  “Damat Alayı” oyunu ile haftanın yorgunluğunu attı. Oyunda konak sahibi Bayram Ağa’nın ölümünün ardından eşi ve kızının mirasla ilgili yaşadığı olaylar anlatılıyor. Büyük beğeni toplayan oyunu tek seansta 140 kişi izledi. Birbirinden zengin içeriklere sahip tiyatroları, aynı zamanda https://ekultur.sincan.bel.tr/ internet adresinden de ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.

27 Haz 2022 - 22:06 - Belediyeler

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