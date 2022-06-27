Sincan’da Yaz Tatili tiyatro İle Dolu Dolu Geçiyor...

Gündüz çocuk oyunları sergilenen salonda akşam saatlerinde büyükler için perde açılıyor. Sincan Belediyesitiyatro oyunları ile hafta sonları çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Her hafta sonu Lale Tiyatro Salonunda birbirinden zengin içeriğine sahip oyunlar sahneleniyor. Bu hafta "Keloğlan Korsana Karşı" oyunu minik tiyatro severler için perde araladı. Oyunda kitap korsanlarına karşı Keloğlanın verdiği mücadele eğlenceli bir dille anlatılıyor. 2 Seans oynanan oyunda 600 çocuk seyirci keyifli vakit geçirdi.
“DAMAT ALAYI” OYUNU BÜYÜKLER İÇİN SAHNE ALDI
Akşam saatlerinde çocuklardan boşalan seyirci koltuklarını büyükler dolduruyor. Sincanlı vatandaşlar bu hafta sonu “Damat Alayı” oyunu ile haftanın yorgunluğunu attı. Oyunda konak sahibi Bayram Ağa’nın ölümünün ardından eşi ve kızının mirasla ilgili yaşadığı olaylar anlatılıyor. Büyük beğeni toplayan oyunu tek seansta 140 kişi izledi. Birbirinden zengin içeriklere sahip tiyatroları, aynı zamanda https://ekultur.sincan.bel.tr/ internet adresinden de ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.