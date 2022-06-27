Mamak'ta Nostaljik Oyuncaklar Sergileniyor...

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiler büyük ilgi görüyor. Serginin ilk gününde Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Çocuklarımızı ailelerimizi, sergimizde görmek istiyoruz. Çocuklar eskiden oynanan oyuncakları bu sergide tanıma fırsatı bulacak. Yetişkinler ise tekrar çocukluk yıllarına dönecek” dedi.
Nostalji kokan sergide neler yok ki? Ahşap oyuncaklar, bez bebekler… Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizleri çocukluğumuzun en değerli hatırası olan geleneksel oyuncak ve oyunları yeni nesillerle buluşturmak için Musiki Muallim Mektebi’ne bekliyoruz” dedi. Musiki Muallim Mektebi’ndeki “Oyuncaklar Mamak’ta” sergisi 1 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.