27 Haz 2022 - 22:06- Belediyeler

Mamak'ta Nostaljik Oyuncaklar Sergileniyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği protokolü kapsamında 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Musiki Muallim Mektebi’nde “Oyuncaklar Mamak’ta” sergisi düzenleniyor.
Mamak'ta Nostaljik Oyuncaklar Sergileniyor... mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiler büyük ilgi görüyor. Serginin ilk gününde Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Çocuklarımızı ailelerimizi, sergimizde görmek istiyoruz. Çocuklar eskiden  oynanan oyuncakları bu sergide tanıma fırsatı bulacak. Yetişkinler ise tekrar çocukluk yıllarına dönecek” dedi. 

Nostalji kokan sergide neler yok ki? Ahşap oyuncaklar, bez bebekler… Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizleri çocukluğumuzun en değerli hatırası olan geleneksel oyuncak ve oyunları yeni nesillerle buluşturmak için Musiki Muallim Mektebi’ne bekliyoruz” dedi. Musiki Muallim Mektebi’ndeki “Oyuncaklar Mamak’ta” sergisi 1 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

27 Haz 2022 - 22:06 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Altınok: Keçiören’de Çocuk Olmak Güzel... mask
Başkan Altınok: Keçiören’de Çocuk Olmak Güzel...
Buram Buram Lavanta Kokan Mamak’ı Gezdiler... mask
Buram Buram Lavanta Kokan Mamak’ı Gezdiler...
Sincan’da Yaz Tatili tiyatro İle Dolu Dolu Geçiyor... mask
Sincan’da Yaz Tatili tiyatro İle Dolu Dolu Geçiyor...
Mamak'ta Nostaljik Oyuncaklar Sergileniyor... mask
Mamak'ta Nostaljik Oyuncaklar Sergileniyor...
Çankaya Sevcan Orhan Konseriyle Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri Açıldı... mask
Çankaya Sevcan Orhan Konseriyle Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri Açıldı...
Pursaklar'a Yeni Bir Millet Kıraathanesi Daha... mask
Pursaklar'a Yeni Bir Millet Kıraathanesi Daha...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL