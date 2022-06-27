27 Haz 2022 - 22:07- Gündem

Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteorolojinin yağış uyarısının ardından AKOM’da basın açıklaması yapan Başkan Ekrem Yüce, şehrin tamamını kapsayan bir anlayışla hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde beklenen yoğun yağış öncesinde AKOM'da açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla turuncu kodlu uyarı sonrası buluşan Yüce, hazırlıklarını tamamladıklarını, yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 sahada teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.

Başkan Yüce, vatandaşların da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasını ve tedbirli olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Çalışmalarda görev alacak ekipleri AKOM’dan görev yerlerine uğurlayan Yüce, “357 personel, 205 araç ve iş makinemizle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı hazırız. SAKUT bünyesinde bulunan gönüllü ekiplerimiz de ihtiyaç halinde ekiplerimizin yanında olacak. İnşallah rahmet berekete dönüşür ve afet olmaz” dedi.

27 Haz 2022 - 22:07 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti mask
Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti
Sel bölgelerinde 235 vatandaş tahliye edildi! mask
Sel bölgelerinde 235 vatandaş tahliye edildi!
Türkiye'nin 'iklim' yol haritası açıklandı mask
Türkiye'nin 'iklim' yol haritası açıklandı
Rekabet Kurumu'ndan 'dondurma dolabı' kararı! mask
Rekabet Kurumu'ndan 'dondurma dolabı' kararı!
5G abonelikler yıl sonunda 1 milyarı aşacak mask
5G abonelikler yıl sonunda 1 milyarı aşacak
Milli denizaltı yolculuğunda tarihi adım! mask
Milli denizaltı yolculuğunda tarihi adım!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL