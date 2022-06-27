Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde beklenen yoğun yağış öncesinde AKOM'da açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla turuncu kodlu uyarı sonrası buluşan Yüce, hazırlıklarını tamamladıklarını, yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 sahada teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.

Başkan Yüce, vatandaşların da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasını ve tedbirli olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

Çalışmalarda görev alacak ekipleri AKOM’dan görev yerlerine uğurlayan Yüce, “357 personel, 205 araç ve iş makinemizle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı hazırız. SAKUT bünyesinde bulunan gönüllü ekiplerimiz de ihtiyaç halinde ekiplerimizin yanında olacak. İnşallah rahmet berekete dönüşür ve afet olmaz” dedi.