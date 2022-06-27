Sakarya uyarıyı aldı... Teyakkuza geçti

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şehirde beklenen yoğun yağış öncesinde AKOM'da açıklamalarda bulundu. Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla turuncu kodlu uyarı sonrası buluşan Yüce, hazırlıklarını tamamladıklarını, yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 sahada teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.
Başkan Yüce, vatandaşların da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasını ve tedbirli olmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.
Çalışmalarda görev alacak ekipleri AKOM’dan görev yerlerine uğurlayan Yüce, “357 personel, 205 araç ve iş makinemizle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı hazırız. SAKUT bünyesinde bulunan gönüllü ekiplerimiz de ihtiyaç halinde ekiplerimizin yanında olacak. İnşallah rahmet berekete dönüşür ve afet olmaz” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.